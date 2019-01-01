«Були неоднозначні рішення», – Шкітер про місяць роботи президента Зеленського

Луцький журналіст та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»прокоментував перший місяць каденціїПро це він розповів у ефірі телеканалу «Прямий».На запитання, чи вдалими були для країни перших 30 днів президентства Володимира Зеленського, Тарас Шкітер відповів, що судити поки складно.«Ті перестороги, які були у певної кількості населення, на сьогодні не виправдались. Тобто, можна сказати, що саме для президента Зеленського ці 30 днів є доволі вдалими.Хоча були і доволі однозначні рішення з його, але найголовніше, що українське суспільство його підтримує», – зауважив журналіст.Також Тарас Шкітер навів дані соціологічного дослідження, за якими 50% українців підтримує президента Зеленського, 38% – не визначились, а 12% – не поділяють його дій на посаді президента України.«Соціологія говорить про те, що на першому місяці своєї каденції він діє непогано, хоча реально сказати поки складно. Факапів, за які можна його справді критикувати, поки не було. Хоча, я повторюсь, були неоднозначні ситуації», – резюмував лучанин.