У волинському селі освятили каплицю. ФОТО
Сьогодні, 14:34
У селі Скірче Горохівського району відбулось освячення каплиці.
Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Божницю на честь святителя Миколая Чудотворця поставлено в цьому селі Горохівського деканату. Чин освячення очолив декан протоієрей Андрій Сидор.
Спочатку в місцевому Свято-Миколаївському храмі благочинний очолив Божественну літургію. З ним служили настоятель протоієрей Павло Борунов, інше духовенство цього і Луцького районного благочинь.
Потому хресним ходом священнослужителі та вірні вирушили до каплиці, де відбулось освячення. Її облаштували на місці каменя, на якому викарбувано образ святого Миколая. Саме тут був старий цвинтар.
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Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Божницю на честь святителя Миколая Чудотворця поставлено в цьому селі Горохівського деканату. Чин освячення очолив декан протоієрей Андрій Сидор.
Спочатку в місцевому Свято-Миколаївському храмі благочинний очолив Божественну літургію. З ним служили настоятель протоієрей Павло Борунов, інше духовенство цього і Луцького районного благочинь.
Потому хресним ходом священнослужителі та вірні вирушили до каплиці, де відбулось освячення. Її облаштували на місці каменя, на якому викарбувано образ святого Миколая. Саме тут був старий цвинтар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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