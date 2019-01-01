У волинському селі освятили каплицю. ФОТО

У селі Скірче Горохівського району відбулось освячення каплиці.Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Божницю на честь святителя Миколая Чудотворця поставлено в цьому селі Горохівського деканату. Чин освячення очолив декан протоієрейСпочатку в місцевому Свято-Миколаївському храмі благочинний очолив Божественну літургію. З ним служили настоятель протоієрей, інше духовенство цього і Луцького районного благочинь.Потому хресним ходом священнослужителі та вірні вирушили до каплиці, де відбулось освячення. Її облаштували на місці каменя, на якому викарбувано образ святого Миколая. Саме тут був старий цвинтар.