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Лучанину, який вбив двох цуценят, повідомили про підозру

Лучанину, який вбив двох цуценят, повідомили про підозру
Луцькі правоохоронці повідомили про підозру 57-річному чоловіку, який до смерті побив двох цуценят.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській обалсті.

Нагадаємо, що у кінці травня на вулиці Наливайка в обласному центрі зловмисник палицею побив двох цуценят. Від отриманих травм тварини загинули.

Згодом з'явилось відео інциденту.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 57-річний місцевий житель.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці повідомили волинянину про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Міру покарання підозрюваному визначить суд.

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Теги: лучанин, поліція, тварина, Луцьк, смерть
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Коментарі 1
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Скоро за цуценят даватимуть більше, ніж за вбивство людини
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