Лучанину, який вбив двох цуценят, повідомили про підозру





Про це повідомили у



Нагадаємо, що у кінці травня на вулиці Наливайка в обласному центрі зловмисник палицею побив двох цуценят. Від отриманих травм тварини загинули.



Згодом з'явилось відео інциденту.



Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 57-річний місцевий житель.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці повідомили волинянину про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Міру покарання підозрюваному визначить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці повідомили про підозру 57-річному чоловіку, який до смерті побив двох цуценят.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській обалсті.Нагадаємо, що у кінці травня на вулиці Наливайка в обласному центрі. Від отриманих травм тварини загинули.ЗгодомПоліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 57-річний місцевий житель.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.Правоохоронці повідомили волинянину про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Міру покарання підозрюваному визначить суд.

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