Лучанину, який вбив двох цуценят, повідомили про підозру
Сьогодні, 14:41
Луцькі правоохоронці повідомили про підозру 57-річному чоловіку, який до смерті побив двох цуценят.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській обалсті.
Нагадаємо, що у кінці травня на вулиці Наливайка в обласному центрі зловмисник палицею побив двох цуценят. Від отриманих травм тварини загинули.
Згодом з'явилось відео інциденту.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 57-річний місцевий житель.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці повідомили волинянину про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Міру покарання підозрюваному визначить суд.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській обалсті.
Нагадаємо, що у кінці травня на вулиці Наливайка в обласному центрі зловмисник палицею побив двох цуценят. Від отриманих травм тварини загинули.
Згодом з'явилось відео інциденту.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 57-річний місцевий житель.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці повідомили волинянину про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Міру покарання підозрюваному визначить суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Скоро за цуценят даватимуть більше, ніж за вбивство людини
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