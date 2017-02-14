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Як пережити спеку в автомобілі: поради волинських патрульних

Як пережити спеку в автомобілі: поради волинських патрульних
Спека може серйозно зашкодити вашому здоров'ю. Вона особливо небезпечна в автомобілі, тому що негативно впливає на швидкість реакцій, а тепловий удар може викликати втрату свідомості.

Тож волинянам дали декілька дієвих порад, як їздити в автомобілі влітку, - пише патрульна поліція Волинської області.

Поради:

- Обов'язково возіть в авто кілька пляшок прохолодних напоїв.

- Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтеся. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево-судинними захворюваннями.

- Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово, оскільки при різкому гальмуванні на сильно розігрітому асфальті машину може занести.

- Не перевищуйте швидкість і тримайте дистанцію від транспортних засобів, що рухаються попереду.

- При найменшому погіршенні самопочуття негайно знижуйте швидкість і зупиняйтеся.

- Навіть після недовгої стоянки необхідно провітрити салон і лише після цього починати рух.

- Крім того, не можна залишати дітей та тварин самих у салоні автомобіля, коли закриті вікна, навіть під час роботи кондиціонера. Двигун може вимкнутись, і вони опиняться в серйозній небезпеці.

Також слід правильно вибирати час для тривалих поїздок – найкраще їх здійснювати або рано-вранці, або ввечері, коли спека спаде.
Будьте уважними за кермом і бережіть себе та рідних!


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Теги: спека, авто, патрульні
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