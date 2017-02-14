Як пережити спеку в автомобілі: поради волинських патрульних
Сьогодні, 15:13
Спека може серйозно зашкодити вашому здоров'ю. Вона особливо небезпечна в автомобілі, тому що негативно впливає на швидкість реакцій, а тепловий удар може викликати втрату свідомості.
Тож волинянам дали декілька дієвих порад, як їздити в автомобілі влітку, - пише патрульна поліція Волинської області.
Поради:
- Обов'язково возіть в авто кілька пляшок прохолодних напоїв.
- Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтеся. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево-судинними захворюваннями.
- Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово, оскільки при різкому гальмуванні на сильно розігрітому асфальті машину може занести.
- Не перевищуйте швидкість і тримайте дистанцію від транспортних засобів, що рухаються попереду.
- При найменшому погіршенні самопочуття негайно знижуйте швидкість і зупиняйтеся.
- Навіть після недовгої стоянки необхідно провітрити салон і лише після цього починати рух.
- Крім того, не можна залишати дітей та тварин самих у салоні автомобіля, коли закриті вікна, навіть під час роботи кондиціонера. Двигун може вимкнутись, і вони опиняться в серйозній небезпеці.
Також слід правильно вибирати час для тривалих поїздок – найкраще їх здійснювати або рано-вранці, або ввечері, коли спека спаде.
Будьте уважними за кермом і бережіть себе та рідних!
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Тож волинянам дали декілька дієвих порад, як їздити в автомобілі влітку, - пише патрульна поліція Волинської області.
Поради:
- Обов'язково возіть в авто кілька пляшок прохолодних напоїв.
- Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтеся. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево-судинними захворюваннями.
- Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово, оскільки при різкому гальмуванні на сильно розігрітому асфальті машину може занести.
- Не перевищуйте швидкість і тримайте дистанцію від транспортних засобів, що рухаються попереду.
- При найменшому погіршенні самопочуття негайно знижуйте швидкість і зупиняйтеся.
- Навіть після недовгої стоянки необхідно провітрити салон і лише після цього починати рух.
- Крім того, не можна залишати дітей та тварин самих у салоні автомобіля, коли закриті вікна, навіть під час роботи кондиціонера. Двигун може вимкнутись, і вони опиняться в серйозній небезпеці.
Також слід правильно вибирати час для тривалих поїздок – найкраще їх здійснювати або рано-вранці, або ввечері, коли спека спаде.
Будьте уважними за кермом і бережіть себе та рідних!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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