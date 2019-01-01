Вперше у місті на Волині – кінотеатр під відкритим небом





Перегляд фільму просто неба — це не просто затишний відпочинок, це чудова альтернатива для молоді провести вечірній час цікаво і з користю, — йдеться на сайті



Організатори молодіжного центру "Місто ідей" дякують кінотеатру "Прем'єра" за підтримку в реалізації цього проекту.



Показ відбудеться у тестовому режимі. Відвідувачам із собою рекомендують мати: пледи, каремати та термокружки з гарячим чаєм.



Вхід вільний.



Показ фільму проведуть за підтримки автора "Арт-хаус Трафік".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 червня о 22:00 годині ковельчан та гостей міста запрошують на перегляд української комедії "Герой мого часу", який відбудеться у парку імені Лесі Українки (паркова сцена).Перегляд фільму просто неба — це не просто затишний відпочинок, це чудова альтернатива для молоді провести вечірній час цікаво і з користю, — йдеться на сайті Ковельської міської ради Організатори молодіжного центру "Місто ідей" дякують кінотеатру "Прем'єра" за підтримку в реалізації цього проекту.Показ відбудеться у тестовому режимі. Відвідувачам із собою рекомендують мати: пледи, каремати та термокружки з гарячим чаєм.Вхід вільний.Показ фільму проведуть за підтримки автора "Арт-хаус Трафік".

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