Вперше у місті на Волині – кінотеатр під відкритим небом
Сьогодні, 21:08
21 червня о 22:00 годині ковельчан та гостей міста запрошують на перегляд української комедії "Герой мого часу", який відбудеться у парку імені Лесі Українки (паркова сцена).
Перегляд фільму просто неба — це не просто затишний відпочинок, це чудова альтернатива для молоді провести вечірній час цікаво і з користю, — йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Організатори молодіжного центру "Місто ідей" дякують кінотеатру "Прем'єра" за підтримку в реалізації цього проекту.
Показ відбудеться у тестовому режимі. Відвідувачам із собою рекомендують мати: пледи, каремати та термокружки з гарячим чаєм.
Вхід вільний.
Показ фільму проведуть за підтримки автора "Арт-хаус Трафік".
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Перегляд фільму просто неба — це не просто затишний відпочинок, це чудова альтернатива для молоді провести вечірній час цікаво і з користю, — йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Організатори молодіжного центру "Місто ідей" дякують кінотеатру "Прем'єра" за підтримку в реалізації цього проекту.
Показ відбудеться у тестовому режимі. Відвідувачам із собою рекомендують мати: пледи, каремати та термокружки з гарячим чаєм.
Вхід вільний.
Показ фільму проведуть за підтримки автора "Арт-хаус Трафік".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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