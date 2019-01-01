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Вперше у місті на Волині – кінотеатр під відкритим небом

Вперше у місті на Волині – кінотеатр під відкритим небом
21 червня о 22:00 годині ковельчан та гостей міста запрошують на перегляд української комедії "Герой мого часу", який відбудеться у парку імені Лесі Українки (паркова сцена).

Перегляд фільму просто неба — це не просто затишний відпочинок, це чудова альтернатива для молоді провести вечірній час цікаво і з користю, — йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Організатори молодіжного центру "Місто ідей" дякують кінотеатру "Прем'єра" за підтримку в реалізації цього проекту.

Показ відбудеться у тестовому режимі. Відвідувачам із собою рекомендують мати: пледи, каремати та термокружки з гарячим чаєм.

Вхід вільний.

Показ фільму проведуть за підтримки автора "Арт-хаус Трафік".

Вперше у місті на Волині – кінотеатр під відкритим небом

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Теги: кінопергляд, Ковель, українська комедія, парк імені Лесі Українки
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