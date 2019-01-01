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Зеленський скасував шкільну форму

Зеленський скасував шкільну форму
Президент України Володимир Зеленський скасував указ про обов'язковість шкільної форми.

Про це йдеться у документі від 20 червня.

Батьки школярів збирають голоси на сайті Глави держави за петицію про відміну шкільної форми. Цю норму регулював указ президента Леоніда Кучми 1996 року.

Хоч до кінця голосування залишився майже місяць, в адміністрації почули батьків раніше. Відтак, сьогодні Володимир Зеленський скасував указ від 12 червня 1996 року № 417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти».

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Теги: навчання, школи, форма, школярі
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