Зеленський скасував шкільну форму

Володимир Зеленський скасував указ про обов'язковість шкільної форми.



Про це йдеться у документі від 20 червня.



Батьки школярів збирають голоси на сайті Глави держави Леоніда Кучми 1996 року.



Хоч до кінця голосування залишився майже місяць, в адміністрації почули батьків раніше. Відтак, сьогодні Володимир Зеленський скасував указ від 12 червня 1996 року № 417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти».

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