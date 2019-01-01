На Волині п'яний мотоцикліст збив пішохода
Сьогодні, 15:37
У селі Грудки Камінь-Каширського району мотоцикл Viper збив пішохода.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та рухаючись по змозі зустрічного руху, мотоцикліст збив пішохода, 43-річного місцевого жителя.
Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської центральної районної лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та рухаючись по змозі зустрічного руху, мотоцикліст збив пішохода, 43-річного місцевого жителя.
Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської центральної районної лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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