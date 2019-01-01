На Волині п'яний мотоцикліст збив пішохода





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та рухаючись по змозі зустрічного руху, мотоцикліст збив пішохода, 43-річного місцевого жителя.



Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської центральної районної лікарні.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Грудки Камінь-Каширського району мотоцикл Viper збив пішохода.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та рухаючись по змозі зустрічного руху, мотоцикліст збив пішохода, 43-річного місцевого жителя.Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської центральної районної лікарні.За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію