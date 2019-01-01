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На Волині п'яний мотоцикліст збив пішохода

На Волині п'яний мотоцикліст збив пішохода
У селі Грудки Камінь-Каширського району мотоцикл Viper збив пішохода.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та рухаючись по змозі зустрічного руху, мотоцикліст збив пішохода, 43-річного місцевого жителя.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської центральної районної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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