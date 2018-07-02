Шалена швидкість і адреналін: вже завтра у Луцьку – видовищні авто- і мотоперегони

У Луцьку вже вдруге відбудеться Чемпіонат України з мото-дрег-рейсингу та Професійної Української дрег-рейсинг серії PRO UDRS, BELSHINA DRAGRACING PRO COMPETITIONS OF UKRAINE. Впродовж двох днів, 21 та 22 червня, на луцькому військовому аеродромі зберуться представники із усього світу разом із їхніми унікальними швидкісними автомобілями – дрегерами. Відомо, що на ці змагання уже виїхали пілоти-чемпіони з Польщі, Германії, Молдови, Латвії, Румунії, України.Про це розповідав один з організаторів змаганьпід час прес-конференції 20 червня.Дрег-рейсинг — гоночне змагання, що є спринтерським заїздом на дистанцію в 402 метра (1/4 милі), де два спеціально підготовлених транспортних засоби стають поруч і їдуть по прямій. Машини, які братимуть участь у змаганнях, мають шалену потужність, більше того, вони обладнані парашутами через маленькі гальма і потребують не менше восьмиста метрів для гальмівного шляху.Організатори зауважують, що це можуть бути найпотужніші змагання за всю історію країни саме за складом пілотів.«За останні два дні вже більш ніж 90 пілотів подали свої заявки для участі у змаганнях. Минулого року луцька траса дуже сподобалася іноземцям, саме тому цьогоріч такий ажіотаж», – зазначив Гальчинський.Захід триватиме впродовж двох днів, під час яких Луцьк готується прийняти тисячі гостей із різних куточків України і не тільки, враховуючи, що із кожним пілотом, який уже встиг зареєструватися, також їде група підтримки із 10-15 чоловік.У перший день змагатимуться аматори, наступного ж трасу будуть підкорювати професійні пілоти.Окрім цього, глядачам обіцяють справжнє дрифт і стантрайдинг-шоу. Буде викладена спеціальна траса, де кожен охочий за невелику плату зможе відчути, що ж таке дрифт поруч із професійним пілотом.Охочих подивитися на феєричне шоу запрошують на Луцький військовий аеродром із 9 ранку. Попереджають, що основне видовище почнеться орієнтовно із 11-12 години, до того вхід – можливий, але будуть відбуватися тренування пілотів та відбіркові заїзди. Ціна квитків стартує від 250 гривень, найдорожчі – 800, але кількість – обмежена.Призовий фонд змагань складає 10 тисяч доларів. Більше того, глядачів попередили про унікальну можливість виграти один із десяти цінних призів під час відкриття – IPONE XS MAX, а також прокататися на Lamborghini Huracán, машині – яких є всього три у світі. Випробувати свою удачу можна кожному, хто попередньо придбає квиток і візьме участь у розіграші.Наразі на військовому аеродромі здійснюють облаштування траси, сцени та огородження території. Організатор розповів, що для того, аби забезпечити комфортні та безпечні умови для глядачів і пілотів, їм знадобилося чимало сил і засобів, зокрема - 5 кілометрів паркану, 200 бетонних блоків та 33 фури обладнання, тому гарантують, що усе відбудеться на найвищому рівні.