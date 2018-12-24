На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО

У Ковелі хірурги провели унікальну операцію.Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.«Видалення матки–гінекологічна операція, при якій матка видаляється частково (тільки тіло) або повністю, з тілом і шийкою, в деяких випадках й з придатками.При цьому хірургічний доступ мінімальний та майже не лишається рубців», – зазначають медики.«Гістеректомія є найпоширенішою операцією в гінекології. Може виконуватися в різних обсягах, залежно від ступеня ураження органу.Лапароскопія – найбільш прогресивний та безпечний метод, при якому доступ здійснюється через кілька проколів на черевній стінці», – йдеться у дописі.Медики зауважили, що операцію зробили 55-річній жінці, яка скаржилась на біль внизу живота та часті маткові кровотечі. Їй поставили діагноз: симптомна лейоміома матки та рецидивуюча гіперплазія ендометрію. Консервативне лікування не ефективне.«Проведено лапараскопічну екстирпацію матки. Жінка в задовільному стані, на третю добу виписана додому», – зазначили у повідомленні.