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На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО

На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО
У Ковелі хірурги провели унікальну операцію.

Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

«Видалення матки–гінекологічна операція, при якій матка видаляється частково (тільки тіло) або повністю, з тілом і шийкою, в деяких випадках й з придатками.

При цьому хірургічний доступ мінімальний та майже не лишається рубців», – зазначають медики.

«Гістеректомія є найпоширенішою операцією в гінекології. Може виконуватися в різних обсягах, залежно від ступеня ураження органу.
Лапароскопія – найбільш прогресивний та безпечний метод, при якому доступ здійснюється через кілька проколів на черевній стінці», – йдеться у дописі.

Медики зауважили, що операцію зробили 55-річній жінці, яка скаржилась на біль внизу живота та часті маткові кровотечі. Їй поставили діагноз: симптомна лейоміома матки та рецидивуюча гіперплазія ендометрію. Консервативне лікування не ефективне.

«Проведено лапараскопічну екстирпацію матки. Жінка в задовільному стані, на третю добу виписана додому», – зазначили у повідомленні.

На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО
На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО
На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО

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Теги: Ковель, медик, МТМО, операція, Волинь
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