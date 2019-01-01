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На Волині рослини атакує небезпечний шкідник

На Волині рослини атакує небезпечний шкідник
У Володимир-Волинському, Рожищенському та Луцькому районах активізувалась капустяна міль.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.

Шкідники атакують як фермерські господарства, так і приватний сектор.

Довідка. Капустяна міль (Plutella maculipennis Curt.) належить до родини серпокрилі молі, її гусінь пошкоджує сходи капустяних культур (капусту, редиску, редьку, ріпак, ріпу, гірчицю і ін.). Немає чітких критеріїв прогнозу поширення та чисельності цього шкідника. Зростання його кількості пов’язане з міграцією метеликів з інших стацій під впливом фронтальних процесів в атмосфері та південних вітрів, а також із підвищенням середньодобових температур повітря та значним накопиченням шкідника на ріпакових полях.

Надзвичайно небезпечні пошкодження капустяної молі у фазі зав’язування головки, коли, крім листків гусениці пошкоджують внутрішні листки і поверхневу бруньку «сердечко», що перешкоджає утворенню головок і призводить до значних втрат врожаю. Другим критичним періодом є пошкодження листків у фазі ущільнення головки. Гусениці мінують тканини листка, а потім вигризають на листках «віконця», шкірка яких згодом засихає й викришується. Хоча живлення гусениць у цей період і не викликає загибелі рослин, але значно погіршує якість продукції. Найбільше пошкоджень міль завдає у найжаркішу погоду вегетаційного періоду.


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Теги: капустяна міль
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