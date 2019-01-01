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Волинянину загрожує сім років в'язниці через пістолет та набої часів війни

Волинянину загрожує сім років в'язниці через пістолет та набої часів війни
У 42-річного жителя міста Рожище виявили пістолет та боєприпаси періоду Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Поліцейські під час санкціонованого обшуку вилучили в 42-річного жителя Рожища предмети зовні схожі на пістолет та штик-ніж. Окрім цього, правоохоронці виявили за місцем проживання чоловіка гранату та протипіхотну міну без заряду вибухової речовини.

Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі Рожищенського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Волинянину загрожує сім років в'язниці через пістолет та набої часів війни
Волинянину загрожує сім років в'язниці через пістолет та набої часів війни

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Теги: набої, Волинь
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