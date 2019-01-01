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Вже видаляли дві злоякісні пухлини: просять допомогти коштами ковельчанці

Вже видаляли дві злоякісні пухлини: просять допомогти коштами ковельчанці
Усіх небайдужих просять допомогти онкохворій Анастасії Джум з Ковеля.

Про це повідомляє РАЙОН.IN.UA

Відомо, рік тому 21-річній дівчині видалили дві злоякісні пухлини на шиї.

Зі слів Анастасії Джум, нещодавно вона була на консультації в онкодиспансері. Дівчина зробила комп'ютерну діагностику. Лікар сказав, що треба терміново видаляти ще одну пухлину на шиї. Це буде третя операція, але складна, тому що пухлина глибоко захована. Анастасія вже пройшла чотири курси хіміотерапії і 30 днів радіовипромінювання. Крім цього, вона зробила ще МРТ головного мозкує, також виявили пухлину і потрібна операція. Вона дякую всім людям, хто допомагав їй і допомагає зараз в тяжкий час.

"В Луцьку таку операцію робити не хочуть, оскільки вона складна. Потрібно їхати в Київ і ця операція дорого коштує", – додає ковельчанка.

Реквізити для допомоги:

Номер карти ПриватБанку: 5168 7573 4201 9801 – Джум Світлана Сергіївна (мама)
Мобільний телефон: 095 097 86 57 – (Настя)

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Теги: допомога, пухлини, Анастасія Джум
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