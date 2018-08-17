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У жодній водоймі Луцька не можна купатися

У жодній водоймі Луцька не можна купатися
Спеціалісти лабораторного центру Волині виявили значне перевищення індексу лактозопозитивних кишкових у луцьких водоймах.

Про це повідомили на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

З метою виявлення небезпечних чинників та недопущення їх впливу на здоров'я людини, фахівці проводять лабораторні дослідження питної води з питних фонтанчиків, води відкритих водойм та грунту на наявність збудників інфекційних (в тому числі рота- та ентеровірусів), паразитарних захворювань та хімічного забруднення.

Окрім того, лабораторією особливо-небезпечних інфекцій у літній період, з підвищенням температури води у водоймах до 17°С (з червня по вересень), проводяться дослідження води відкритих водойм на наявність збудника холери. З початку червня дослідили 100 проб води, збудника холери не виявили.

Разом з тим наголосили, що не відповідають вимогам за мікробіологічними показниками (виявили значне перевищення індексу лактозопозитивних кишкових паличок) проби води на пляжах: м. Ковель (р. Турія), оздоровчого табору «Оберіг» у с. Уховецьк Ковельського р-ну (о. Ухо), сіл Соловичі (о. Велимче), Сомин (о. Соминське) Турійського р-ну, Теремнівські ставки (р. Сапалаївка), парку Л.Українки (р. Стир) м. Луцька (в пробі також перевищений показник споживання кисню, що свідчить про органічне забруднення) та за паразитологічними показниками не відповідали вимогам — проби грунту, відібрані в дитячій зоні пляжу «Теремнівська водойма» і пісочницях центрального пляжу м.Луцьк (виявлено яйця токсокари).

Про проблеми повідомили власників пляжів, органи місцевого самоврядування, та надали рекомедації щодо заходів, котрих необхідно вжити з метою запобігання виникненню інфекційних захворювань у відпочивальників.

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Теги: Луцьк, водойма, вода, купання, пляж, варте уваги
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