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Розповіли, за яких обставин у школах Луцька можуть вчитися діти без місцевої прописки. ВІДЕО

Розповіли, за яких обставин у школах Луцька можуть вчитися діти без місцевої прописки. ВІДЕО
У Луцьку станом на 19 червня зареєстрували 3240 майбутніх першокласників.

Начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко розповіла, за яких обставин у школах міста можуть вчитися діти, які не мають "луцької прописки", - йдеться у сюжеті Суспільного.

"Але є винятки із правил. Вони озвучені і задекларовані в законодавчій базі. Це якщо старші брати і сестри навчаються в закладах інших, а не за місцем прописки, то діти, які йдуть до першого класу можуть навчатись у цьому навчальному закладі. Якщо батьки працюють у цьому закладі і якщо є договір про оренду житла у даному мікрорайоні школи до якої хочуть віддати дитину", - зазначила Зіновія Лещенко.

Зазначається, що згідно законодавства, батьки повинні були подати заяви про вступ до школи до 31 травня. Утім, дітей, чиї батьки з різних причин не встигли цього зробити, зараховуватимуть до навчальних закладів упродовж літа.


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Теги: освіта, Луцьк
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