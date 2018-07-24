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Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК

Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК
Фахівці Волинського обласного лабораторного центру Волині розповіли, які водойми безпечні для купання.

Про це повідомили у прес-службі лабораторного центру.

З метою проведення досліджень якості і безпечності води відкритих водойм та грунту у місцях купання у період підготовки та в літній сезон, органи місцевого самоврядування та власники пляжів звернулися в лабораторії ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

Результати проведених досліджень підтвердили безпечність купання у водоймах пляжів:

— «Оболонь» м. Берестечко Горохівського райну (р. Стир),

— о. Добре в с. Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну,

— «Сонячний» смт. Любешів (р. Стохід),

— Любязької сільської ради у с. Любязь Любешівського р-ну (оз. Любязь),

— мікрорайону Шахтарський м. Нововлинськ (штучна водойма),

— санаторію «Пролісок» с. Гремяче (р. Путилівка),

— санаторію «Згорани» с. Згорани Любомльського р-ну (о. В. Згорани),

— с. Згорани Любомльського р-ну (о. В. Згорани),

— №1, №2,№3 ур. Гряда смт. Шацьк (о. Світязь),

— спортивно-оздор. табору «Гарт» ур. Гушево Шацького р-ну (о. Світязь),

— ЛОЗ «Супутник» ур. Гушево Шацького р-ну (о. Світязь),

— ЛОЗ «Світязь» с. Пульмо Шацького р-ну (о. Світязь),

— ЛОЗ «Чайка» с. Світязь Шацького р-ну (о. Світязь),

— пансіонату «Шацькі озера» ПрАТ «Волиньтурист» с. Світязь (о. Світязь),

— санаторію «Лісова пісня» ур. Гаївка Шацького р-ну (о. Пісочне)

— бази відпочинку «Біостаціонар» ур. Гаївка Шацького р-ну (о. Пісочне),

– бази відпочинку «Стожари» у с. Поліське Старовижівського р-ну (о. Пісочне).

Разом з тим, не відповідають вимогам за мікробіологічними показниками (виявили значне перевищення індексу лактозопозитивних кишкових паличок) проби води на пляжах:

– м. Ковель (р. Турія),

– оздоровчого табору «Оберіг» у с. Уховецьк Ковельського р-ну (о. Ухо),

– сіл Соловичі (о. Велимче),

– Сомин (о. Соминське) Турійського р-ну,

– Теремнівські ставки (р. Сапалаївка),

– парку Л.Українки (р. Стир) м. Луцька (в пробі також перевищений показник споживання кисню, що свідчить про органічне забруднення)

За паразитологічними показниками не відповідали вимогам — проби грунту, відібрані в дитячій зоні пляжу «Теремнівська водойма» і пісочницях центрального пляжу м.Луцьк (виявили яйця токсокари).

На виконання рекомендацій власниками пляжів міст Луцьк, Ковель, Ковельського та Турійського районів розмістили сигнальні знаки, що попереджають про забруднення води. Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради на пляжах міста замінив пісок.

Для вжиття необхідних заходів проінформували місцеву держпродспоживслужбу, котра приймає участь в комісійному обстеженні пляжів до початку сезону та здійснює державний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства і проводить лабораторний контроль на пляжах області.

Необхідно зазначити, що за результатами багаторічних моніторингових спостережень встановили, що якість води поверхневих водойм в межах населених пунктів та в місцях масового відпочинку населення характеризується нестабільністю.

Суттєве погіршення якості води поверхневих водних об’єктів за мікробіологічними, паразитологічними та хімічними показниками має місце в літній період, коли зростає рекреаційне навантаження і постійно змінюється їх водність.

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Теги: водойма, Волинь, Луцьк, небезпека, пляж, вода
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