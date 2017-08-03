Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Ради





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За словами співрозмовника агентства, таке рішення було прийняте сьогодні під час пленарного засідання Великої палати КСУ.



За визнання указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради конституційним проголосували 11 суддів Конституційного суду України, проти – п'ятеро суддів. Всього на засіданні були присутні 16 суддів Конституційного суду.



Нагадаємо, 21 травня Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень ВР і призначення позачергових виборів на 21 липня. 24 травня представники "Народного фронту" внесли до Конституційного суду подання, яким просили визнати неконституційним цей указ. 11 червня Велика палата Конституційного суду почала слухання у справі за поданням депутатів. У суді виступив Зеленський, який висловив сподівання, що Конституційний суд ухвалить рішення, за яке "не буде соромно". Також суд заслухав аргументи представника президента і народних депутатів. Після цього Велика палата Конституційного суду перейшла до закритої частини пленарних слухань у справі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конституційний суд України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.Про це УНІАН повідомило джерело у суді.За словами співрозмовника агентства, таке рішення було прийняте сьогодні під час пленарного засідання Великої палати КСУ.За визнання указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради конституційним проголосували 11 суддів Конституційного суду України, проти – п'ятеро суддів. Всього на засіданні були присутні 16 суддів Конституційного суду.Нагадаємо, 21 травня Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень ВР і призначення позачергових виборів на 21 липня. 24 травня представники "Народного фронту" внесли до Конституційного суду подання, яким просили визнати неконституційним цей указ. 11 червня Велика палата Конституційного суду почала слухання у справі за поданням депутатів. У суді виступив Зеленський, який висловив сподівання, що Конституційний суд ухвалить рішення, за яке "не буде соромно". Також суд заслухав аргументи представника президента і народних депутатів. Після цього Велика палата Конституційного суду перейшла до закритої частини пленарних слухань у справі.

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