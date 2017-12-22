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У Луцьку муніципали штрафують «автохамів», які паркуються на тротуарах і газонах

У Луцьку муніципали штрафують «автохамів», які паркуються на тротуарах і газонах
У Луцьку муніципали за тиждень склали 24 адмінпротоколи на водіїв, які залишали свої машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

Порушників виявили на вулиці Кравчука, Конякіна, Ветеранів, Центральний парк імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках.

Довідково:
Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У Луцьку муніципали штрафують «автохамів», які паркуються на тротуарах і газонах
У Луцьку муніципали штрафують «автохамів», які паркуються на тротуарах і газонах
У Луцьку муніципали штрафують «автохамів», які паркуються на тротуарах і газонах
У Луцьку муніципали штрафують «автохамів», які паркуються на тротуарах і газонах
У Луцьку муніципали штрафують «автохамів», які паркуються на тротуарах і газонах

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Теги: водії, муніципали
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Коментарі 1
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Хочу на світязь дівчата коли їдете? може підвезете?
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