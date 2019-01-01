Через порив на трубопроводі частина лучан сидить без гарячої води
Сьогодні, 17:56
У Луцьку через порив на трубопроводі мешканці житлових будинків №9 та 9-а на вулиці Конякіна не мають гарячої води.
Про це інформує прес-служба ДКП "Луцьктепло".
Зазначається, що гаряча вода подається на розбір до усунення пориву.
Термін відновлення послуги - 21 червня.
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Про це інформує прес-служба ДКП "Луцьктепло".
Зазначається, що гаряча вода подається на розбір до усунення пориву.
Термін відновлення послуги - 21 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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