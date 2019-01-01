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Через порив на трубопроводі частина лучан сидить без гарячої води

Через порив на трубопроводі частина лучан сидить без гарячої води
У Луцьку через порив на трубопроводі мешканці житлових будинків №9 та 9-а на вулиці Конякіна не мають гарячої води.

Про це інформує прес-служба ДКП "Луцьктепло".

Зазначається, що гаряча вода подається на розбір до усунення пориву.

Термін відновлення послуги - 21 червня.

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Теги: вода, Луцьк
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