Через порив на трубопроводі частина лучан сидить без гарячої води





Про це інформує прес-служба ДКП "Луцьктепло".



Зазначається, що гаряча вода подається на розбір до усунення пориву.



Термін відновлення послуги - 21 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через порив на трубопроводі мешканці житлових будинків №9 та 9-а на вулиці Конякіна не мають гарячої води.Про це інформує прес-служба ДКП "Луцьктепло".Зазначається, що гаряча вода подається на розбір до усунення пориву.Термін відновлення послуги - 21 червня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію