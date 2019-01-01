У ПЦУ не будуть відлучати від церкви Філарета

Православна Церква України на засіданні синоду 24 червня може констатувати факт, що патріархвийшов із ПЦУ, проте не буде відлучати його церкви.Про це на брифінгу у четвер заявив член синоду ПЦУ архієпископ, - повідомляє "Українська правда".За словами Євстратія, синод просто констатує факт."Я думаю, що у понеділок на синоді буде просто констатований факт, що святійший Філарет та ще двоє єпископів виокремились із ПЦУ. І далі ми як церква за них не нестимемо відповідальності", - сказав Євстратій.На уточнення, чи будуть Філарета відлучати від церкви, владика Євстратій висловив сумнів, що це можливо."Ми ж не вчиняємо ніяких дій щодо митрополита Онуфрія чи патріарха РПЦ Кирила. Ми до них не маємо стосунку", - сказав Євстратій."Я розумію, щоб всім хотілося б різких заяв, а ще щоб за бороди почали один одного тягати. Але наша задача - показати єдність церкви", - додав він.За його словами, не може бути ніяких різких дій Константинополя щодо томосу ПЦУ."Наша церква показала єдність. Наскільки я знаю, Константинополь має намір висловити жаль щодо дій святійшого Філарета. Але ми показали, що ПЦУ не підтримує таких дій", - переконаний Євстратій.Нагадаємо, колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.20 червня він скликав "помісний собор", де постановив відновити існування УПЦ КП.Православна церква України називає юридично нікчемними рішення зборів, які почесний патріарх ПЦУ Філарет провів 20 червня і закликає його схаменутися.