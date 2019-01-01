«Плювок на могилу ним розстріляних», - луцька письменниця про харківське «повернення Жукова»

Відома українська письменниця, уродженка Луцькависловила своє невдоволення останніми подіями в Україні, зокрема – поверненням одній із харківських вулиць імені Жукова. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.«По-моєму, це не реванш, а типова офензива: за один день - убивство Тимчука, "реабілітація" Портнова в КНУ і голосування Харківського вряду за заміну Григоренка Жуковим (може, ще щось було, але досить і цього!), - це виглядає не як "соупадєніє", а як продумана наступальна операція: комплекс бойових дій. Схоже, в Москві вирішили, що пора переходити до "окончательного решения украинского вопроса" (ню-ню...)», - йдеться у дописі письменниці.Далі вона зазначила, що найбільше її «до задихання від гніву» зачепило харківське "повернення Жукова"«Символічний плювок вгодованого чекістського різника на могилу ним розстріляних, знак-розписка, що - "да, убивали вас, х@хлов, и дальше будем убивать"! І тут, можна не сумніватись, точковими терактами діло не обмежиться, - "демони російської великодержавности" охляли, вони просять крови, багато крови...», - написала Оксана Забужко.Також вона розповіла, що до Жукова в неї особливе ставлення через те, що її рідний дядько у 1941 був серед нвоовбранців, яких як гарматне м'ясо гнали на німецькі кулемети, навіть не провівши їм належного вишколу.«Тепер можна сказати харківським голосувачам: кров їхня - на вас і на дітях ваших. І не кажіть, що вас не попереджали. (Тут взагалі якийсь сатанинський символізм, у цьому сюжеті - Жуков проти Григоренка, різник проти воїна, генерал-кат - проти генерала-оборонця, та ще й оборонця кримських татар, і все це в час окупації Криму - бррр, шкіра терпне від омерзіння, якщо вдуматися...)», - пише уродженка Луцька та звертається до харків’ян: «Дорогі харків'яни, будь ласка, не мовчіть, - протестуйте, демонструйте, urbi et orbi, що ви незгодні бути по людоїдській стороні, - захистіть своє прекрасне й трагічне місто від цієї спроби символічно підкласти його "під різника", бо за різниками символічними обов'язково приходять фізичні, і кому, як не вам, котрі бачили їх у 2014-му, це знати?»Нагадаємо, Харківська міська рада підтримала повернення проспекту генерала Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова.