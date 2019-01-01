вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Плювок на могилу ним розстріляних», - луцька письменниця про харківське «повернення Жукова»

«Плювок на могилу ним розстріляних», - луцька письменниця про харківське «повернення Жукова»
Відома українська письменниця, уродженка Луцька Оксана Забужко висловила своє невдоволення останніми подіями в Україні, зокрема – поверненням одній із харківських вулиць імені Жукова. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«По-моєму, це не реванш, а типова офензива: за один день - убивство Тимчука, "реабілітація" Портнова в КНУ і голосування Харківського вряду за заміну Григоренка Жуковим (може, ще щось було, але досить і цього!), - це виглядає не як "соупадєніє", а як продумана наступальна операція: комплекс бойових дій. Схоже, в Москві вирішили, що пора переходити до "окончательного решения украинского вопроса" (ню-ню...)», - йдеться у дописі письменниці.

Далі вона зазначила, що найбільше її «до задихання від гніву» зачепило харківське "повернення Жукова"

«Символічний плювок вгодованого чекістського різника на могилу ним розстріляних, знак-розписка, що - "да, убивали вас, х@хлов, и дальше будем убивать"! І тут, можна не сумніватись, точковими терактами діло не обмежиться, - "демони російської великодержавности" охляли, вони просять крови, багато крови...», - написала Оксана Забужко.

Також вона розповіла, що до Жукова в неї особливе ставлення через те, що її рідний дядько у 1941 був серед нвоовбранців, яких як гарматне м'ясо гнали на німецькі кулемети, навіть не провівши їм належного вишколу.

«Тепер можна сказати харківським голосувачам: кров їхня - на вас і на дітях ваших. І не кажіть, що вас не попереджали. (Тут взагалі якийсь сатанинський символізм, у цьому сюжеті - Жуков проти Григоренка, різник проти воїна, генерал-кат - проти генерала-оборонця, та ще й оборонця кримських татар, і все це в час окупації Криму - бррр, шкіра терпне від омерзіння, якщо вдуматися...)», - пише уродженка Луцька та звертається до харків’ян: «Дорогі харків'яни, будь ласка, не мовчіть, - протестуйте, демонструйте, urbi et orbi, що ви незгодні бути по людоїдській стороні, - захистіть своє прекрасне й трагічне місто від цієї спроби символічно підкласти його "під різника", бо за різниками символічними обов'язково приходять фізичні, і кому, як не вам, котрі бачили їх у 2014-му, це знати?»

Нагадаємо, Харківська міська рада підтримала повернення проспекту генерала Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Забужко, Тимчук, Жуков, Харків, перейменування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Плювок на могилу ним розстріляних», - луцька письменниця про харківське «повернення Жукова»
Сьогодні, 21:49
У ПЦУ не будуть відлучати від церкви Філарета
Сьогодні, 21:33
Вперше у місті на Волині – кінотеатр під відкритим небом
Сьогодні, 21:08
Співак з Луцька MONATIK розповів про свою унікальну колекцію
Сьогодні, 20:45
«Вуличним» гонщикам пропонують спробувати свої сили на професійній трасі у Луцьку
Сьогодні, 20:27
Схожі новини
Потапова, Карбишева і Ярощука: чекають пропозиції лучан щодо перейменування вулиць Потапова, Карбишева і Ярощука: чекають пропозиції лучан щодо перейменування вулиць
13 червень, 01:25
У Харкові обірвався міст з людьми. ВІДЕО У Харкові обірвався міст з людьми. ВІДЕО
11 червень, 05:17
У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
27 травень, 02:09
Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей
20 травень, 04:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Плювок на могилу ним розстріляних», - луцька письменниця про харківське «повернення Жукова»
Сьогодні, 21:49
 0
У ПЦУ не будуть відлучати від церкви Філарета
Сьогодні, 21:33
 0
Вперше у місті на Волині – кінотеатр під відкритим небом
Сьогодні, 21:08
 0
Співак з Луцька MONATIK розповів про свою унікальну колекцію
Сьогодні, 20:45
 0
«Вуличним» гонщикам пропонують спробувати свої сили на професійній трасі у Луцьку
Сьогодні, 20:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿