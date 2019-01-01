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«Волинь» покине один із нападників, - ЗМІ

«Волинь» покине один із нападників, - ЗМІ
Луцька «Волинь» може залишитися без форварда Дмитра Козьбана. Про це повідомляє Footboom.

За інформацією видання, Дмитро Козьбан скоро покине луцьку "Волинь". Наразі, 30-річний нападник розглядає інші варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону луцька команда добилася права брати участь в перехідних матчах за право виступати в УПЛ. Однак за сумою двох матчів лучани поступилися львівським "Карпатам" і продовжать виступ у Першій лізі.

До складу «Волині» Дмитро Козьбан повернувся влітку минулого року, а до цього футболіст захищав кольори волинського клубу з 2013 до 2016.

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