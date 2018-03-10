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Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор

Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор
Спортсменка з Волині увійшла до складу Національної боксерської збірної України, яка виступатиме на головних спортивних іграх європейського континенту. Про це повідомляє Спорт24.

З 21 по 30 червня провідні спортсмени нашої держави розпочнуть боротьбу за нагороди на II Європейських іграх у столиці Білорусі Мінську.

У ваговій категорії до 51 кілограма збірну України представлятиме волинська боксера Тетяна Коб. Окрім неї участь у змаганнях візьмуть:

Чоловіки:
Назар Куротчин (Львів), Дмитро Замотаєв (Запоріжжя), Микола Буценко (Харків), Юрій Шестак (Харків), Ярослав Харциз (Харків), Євген Барабанов (Київ), Олександр Хижняк (Полтава), Степан Грекул (Чернівці), Рамазан Муслімов (Харків), Віктор Вихрист (Кременчук)

Жінки:
Юлія Циплакова (Харків), Марія Боруца (Хмельницький)



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Теги: спорт, бокс, Європейські ігри, Мінськ, Тетяна Коб
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