Зеленський відмінив шкільну форму

Володимир Зеленський підписав указ про необхідність учням носити шкільну форму. Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.



Згідно нового Указу, Указ Президента України від 12 червня 1996 року № 417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» визнаний таким, що втратив чинність.



Окрім цього, Володимир Зеленський відмінив ще 60 Указів попередніх президентів.



Нагадаємо, що 15 червня було зареєстровано петицію, в якій батьки вимагали скасувати обов'язкову шкільну форму. Петицію створили, тому що через чинний указ президента визначати обов'язковість форми могла школа.



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