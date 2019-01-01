вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

21 червня на Волині: гортаючи календар

21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, яка працює у техніці гарячий батик, член Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова (на фото).

Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин.

Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.

21 червня 2000 року з’явилося розпорядження Волинської облдержадміністрації про відкриття Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

У 2012 році в Луцьку відбувся мітинг на захист української мови. Майже сотня волинян мітингували біля будівлі Волинської обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 21 червня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський відмінив шкільну форму
20 червень, 23:38
Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор
20 червень, 23:19
На Волині шкідники «атакують» посіви цукрових буряків
20 червень, 22:50
«Волинь» покине один із нападників, - ЗМІ
20 червень, 22:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загадкова смерть Тимчука: основна версія слідства – самогубство
Сьогодні, 00:28
 0
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський відмінив шкільну форму
20 червень, 23:38
 0
Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор
20 червень, 23:19
 0
На Волині шкідники «атакують» посіви цукрових буряків
20 червень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿