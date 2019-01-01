На Волині відбудеться православний молодіжний фестиваль
Сьогодні, 01:15
Волинська єпархія УПЦ організовує православний молодіжний фестиваль активного відпочинку та особистого розвитку «ФАВОР». Про це повідомляє прес-служба єпархії.
Фестиваль триватиме з 15 до 20 липня. Вже традиційно таборування відбудеться на узбережжі озера Тросне, поблизу села Карасин Маневицького району. Тема цьогорічного фестивалю – «Християнство в час новітніх технологій».
Організатори запрошують до участі молодь віком від 15 до 35 років.
Щоб взяти участь у фестивалі «Фавор», необхідно надати медичну довідку (форма 079/о) та зробити внесок у сумі 300 гривень.
Окрім того, учасникам треба буде мати з собою речі, необхідні для проживання в польових умовах.
За детальною інформацією можна звертатися за телефонами: +380975453217; +380663912308, або до голови єпархіального відділу у справах молоді, ієромонаха Іллі (Вишневського), [email protected]
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Фестиваль триватиме з 15 до 20 липня. Вже традиційно таборування відбудеться на узбережжі озера Тросне, поблизу села Карасин Маневицького району. Тема цьогорічного фестивалю – «Християнство в час новітніх технологій».
Організатори запрошують до участі молодь віком від 15 до 35 років.
Щоб взяти участь у фестивалі «Фавор», необхідно надати медичну довідку (форма 079/о) та зробити внесок у сумі 300 гривень.
Окрім того, учасникам треба буде мати з собою речі, необхідні для проживання в польових умовах.
За детальною інформацією можна звертатися за телефонами: +380975453217; +380663912308, або до голови єпархіального відділу у справах молоді, ієромонаха Іллі (Вишневського), [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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