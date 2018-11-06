Повідомили, коли запустять нову версію Приват24
Сьогодні, 04:26
Оновлена версія інтернет-банкінгу Приват24 буде запущена вже в серпні. Про це повідомив голова правління ПриватБанку Петро Крумханзл, - пише Today.ua.
Він зазначив, що ще з квітня триває тестування продукту, в якому на даному етапі вже беруть участь більше 20 тисяч клієнтів ПриватБанку.
За словами Крумханзла, новий Приват24 базуватиметься на абсолютно новій архітектурі, відмовившись від системи Corezoid, розробленою до націоналізації, оскільки зростає як кількість клієнтів і кількість операцій на одного клієнта.
У той же час, багато збоїв у роботі Приватбанку були викликані саме старим ядром системи.
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Він зазначив, що ще з квітня триває тестування продукту, в якому на даному етапі вже беруть участь більше 20 тисяч клієнтів ПриватБанку.
За словами Крумханзла, новий Приват24 базуватиметься на абсолютно новій архітектурі, відмовившись від системи Corezoid, розробленою до націоналізації, оскільки зростає як кількість клієнтів і кількість операцій на одного клієнта.
У той же час, багато збоїв у роботі Приватбанку були викликані саме старим ядром системи.
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