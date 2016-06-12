Скільки людей прийшло на концерт «Океану Ельзи» у Луцьку

Виступ гурту «Окен Ельзи» у Луцьку відбувся без грубих порушень порядку, - про це на своїй сторінці у Facebook написав старший інспектор з охорони публічної безпеки та порядку у Луцький ВП ГУНП у Волинській області Роман Богдан.Концерт відбувся у четвер, 20 червня на іподромі в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у Луцьку.«Хочу наголосити, що поліція являється політично нейтральним органом! У зв‘язку з тим, що на концерт був безкоштовним вхід була, велика кількість бажаючих послухати виступ гурту», - написав правоохоронець і додав: «Грубих порушень громадського порядку виявлено не було. Орієнтовна кількість учасників концерту понад - 10 тисяч чоловік».Охорону громадського порядку під час дійства забезпечували 45 працівників поліції.