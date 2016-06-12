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Скільки людей прийшло на концерт «Океану Ельзи» у Луцьку

Скільки людей прийшло на концерт «Океану Ельзи» у Луцьку
Виступ гурту «Окен Ельзи» у Луцьку відбувся без грубих порушень порядку, - про це на своїй сторінці у Facebook написав старший інспектор з охорони публічної безпеки та порядку у Луцький ВП ГУНП у Волинській області Роман Богдан.

Концерт відбувся у четвер, 20 червня на іподромі в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у Луцьку.

«Хочу наголосити, що поліція являється політично нейтральним органом! У зв‘язку з тим, що на концерт був безкоштовним вхід була, велика кількість бажаючих послухати виступ гурту», - написав правоохоронець і додав: «Грубих порушень громадського порядку виявлено не було. Орієнтовна кількість учасників концерту понад - 10 тисяч чоловік».

Охорону громадського порядку під час дійства забезпечували 45 працівників поліції.

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Теги: Океан Ельзи, Луцьк, концерт
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