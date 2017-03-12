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Внаслідок протестів у Грузії постраждали більше півсотні людей

Внаслідок протестів у Грузії постраждали більше півсотні людей
Поліція відтіснила мітингувальників від будівлі парламенту в столиці Грузії Тбілісі. Для цього правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети і відкрили вогонь гумовими кулями, - повідомляє ТСН, посилаючись на грузинський телеканал "Руставі-2".

Крім того, поліція стягнула додаткові сили і бронетехніку. Правоохоронці затримували протестувальників, але кількість їх наразі невідома.

Попри те, що протестувальники покинули площу перед парламентом, мітинг не закінчився. Люди перебувають на прилеглих вулицях, поліція на них наступає.

https://youtu.be/R0gkatzzahA

Внаслідок зіткнень біля парламенту і розгону мітингу постраждали не менше 70 людей. Серед постраждалих – 38 поліцейських і вісім журналістів. У багатьох мітингувальників травми горла та голови від гумових куль.

Стихійна акція протесту в Тбілісі почалася після того, як 20 червня, депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов взяв участь у засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я, яка відбулася в грузинському парламенті. Він сидів на місці спікера і говорив російською мовою, що обурило грузин і змусило масово вийти на акцію протесту.

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Теги: Грузія, протести
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