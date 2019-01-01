Волинську трасу відремонтують за 168 мільйонів гривень





Служба автомобільних доріг у Волинській області вже оголосила відкриті торги. Пропозиції прийматимуть до 19 липня, а аукціон має стартувати 27 серпня, – пишуть



Очікувана вартість робіт становить 168 235 524 грн.



Мова про ремонт траси протяжністю 22,502 км на ділянці 0,490–22,992 км окремими відрізками: 0,490–9,747 км та 9,747–22,992 км.



Поточний середній ремонт траси включатиме відновлення мостів, заміну дорожнього одягу, облаштування автобусних зупинок, улаштування посадкових майданчиків і пішохідних доріжок, заїзних кишень, з’їздів, встановлення напрямних пристроїв, огородження, дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.



Усі роботи планують завершити до кінця поточного року.

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