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Волинську трасу відремонтують за 168 мільйонів гривень

Волинську трасу відремонтують за 168 мільйонів гривень
Автомобільну дороги державного значення Т-03-06/Т-03-02–Шацьк–Вілиця–Прип’ять–Любохини–Т-03-08 планують відремонтувати до кінця року.

Служба автомобільних доріг у Волинській області вже оголосила відкриті торги. Пропозиції прийматимуть до 19 липня, а аукціон має стартувати 27 серпня, – пишуть Волинські Новини.

Очікувана вартість робіт становить 168 235 524 грн.

Мова про ремонт траси протяжністю 22,502 км на ділянці 0,490–22,992 км окремими відрізками: 0,490–9,747 км та 9,747–22,992 км.

Поточний середній ремонт траси включатиме відновлення мостів, заміну дорожнього одягу, облаштування автобусних зупинок, улаштування посадкових майданчиків і пішохідних доріжок, заїзних кишень, з’їздів, встановлення напрямних пристроїв, огородження, дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Усі роботи планують завершити до кінця поточного року.

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Теги: ремонт, Волинь
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