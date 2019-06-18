На Волині торгували безакцизним алкоголем

У Нововолинську виявили незаконну торгівлю алкоголем без марок акцизного податку встановленого зразка.Про порушення під час продажу спиртного поінформували небайдужі громадяни, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, в ході фактичних перевірок суб’єктів господарювання,проведених в рамках операції «Акциз-2018» 18.06.2019 року в. м.Нововолинськ Волинської області, працівники управління контролю заобігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області встановили факти зберігання алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, які були вилучені працівниками Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області.Окрім цього, встановлені факти роздрібної торгівлі алкогольниминапоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої.Такий результат став можливим завдяки небайдужості громадян, якісвоєчасно поінформували про порушення під час реалізації підакцизної продукції в м. Нововолинськ .