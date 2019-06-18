На Волині торгували безакцизним алкоголем
Сьогодні, 08:44
У Нововолинську виявили незаконну торгівлю алкоголем без марок акцизного податку встановленого зразка.
Про порушення під час продажу спиртного поінформували небайдужі громадяни, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, в ході фактичних перевірок суб’єктів господарювання,
проведених в рамках операції «Акциз-2018» 18.06.2019 року в. м.
Нововолинськ Волинської області, працівники управління контролю за
обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області встановили факти зберігання алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, які були вилучені працівниками Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, встановлені факти роздрібної торгівлі алкогольними
напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої.
Такий результат став можливим завдяки небайдужості громадян, які
своєчасно поінформували про порушення під час реалізації підакцизної продукції в м. Нововолинськ .
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Про порушення під час продажу спиртного поінформували небайдужі громадяни, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, в ході фактичних перевірок суб’єктів господарювання,
проведених в рамках операції «Акциз-2018» 18.06.2019 року в. м.
Нововолинськ Волинської області, працівники управління контролю за
обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області встановили факти зберігання алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, які були вилучені працівниками Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, встановлені факти роздрібної торгівлі алкогольними
напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої.
Такий результат став можливим завдяки небайдужості громадян, які
своєчасно поінформували про порушення під час реалізації підакцизної продукції в м. Нововолинськ .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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