Курс валют у Луцьку на 21 червня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.158, а продаж - 26.524.
Євро при купівлі становить - 29.379, продажу - 29.966.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.683, продаж - 7.100.
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Євро при купівлі становить - 29.379, продажу - 29.966.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.683, продаж - 7.100.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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