Ремонт по-луцьки: у місті затопило вулицю





Про це у Facebook повідомив депутат Микола Романюк.



"Вода зійшла на вулиці Станіславського, 48а... І стало зрозуміло, що після весняних ремонтних робіт відсутня зливна каналізація і якість вкладання асфальту пошкодженої частини дороги", - зауважив обранець громади.



Відтак, він подасть запит, щоб знайти виконавця робіт та провести ремонт, який не допустить повторних затоплень вулиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час зливи затопило вулицю Станіславського.Про це у Facebook повідомив депутат"Вода зійшла на вулиці Станіславського, 48а... І стало зрозуміло, що після весняних ремонтних робіт відсутня зливна каналізація і якість вкладання асфальту пошкодженої частини дороги", - зауважив обранець громади.Відтак, він подасть запит, щоб знайти виконавця робіт та провести ремонт, який не допустить повторних затоплень вулиці.

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