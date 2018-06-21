вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ремонт по-луцьки: у місті затопило вулицю

Ремонт по-луцьки: у місті затопило вулицю
У Луцьку під час зливи затопило вулицю Станіславського.

Про це у Facebook повідомив депутат Микола Романюк.

"Вода зійшла на вулиці Станіславського, 48а... І стало зрозуміло, що після весняних ремонтних робіт відсутня зливна каналізація і якість вкладання асфальту пошкодженої частини дороги", - зауважив обранець громади.

Відтак, він подасть запит, щоб знайти виконавця робіт та провести ремонт, який не допустить повторних затоплень вулиці.
Ремонт по-луцьки: у місті затопило вулицю
Ремонт по-луцьки: у місті затопило вулицю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: затоплення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
Сьогодні, 09:35
У луцький ЦНАП взяли на роботу собак. ФОТО
Сьогодні, 09:25
21 червня – літнє сонцестояння: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Ремонт по-луцьки: у місті затопило вулицю
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 21 червня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
07 червень, 17:03
Куди пливе Луцьк? ВІДЕО Куди пливе Луцьк? ВІДЕО
21 червень, 2018, 20:00
Пояснили, чому Луцьк затоплює після дощів Пояснили, чому Луцьк затоплює після дощів
31 липень, 2017, 01:38
Чи безпечно купувати чорниці на луцькому ринку. ВІДЕО Чи безпечно купувати чорниці на луцькому ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
Чи безпечно купувати чорниці на луцькому ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:59
 0
Підприємець, який викинув біля річки Стохід величезну купу курячого посліду, очистив територію
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку автівка збила 5-річного хлопчика
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿