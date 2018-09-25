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У луцький ЦНАП взяли на роботу собак. ФОТО

У луцький ЦНАП взяли на роботу собак. ФОТО
У Луцьку адміністратори ЦНАП взяли із собою на роботу домашніх улюбленців – Шанель та Санту.

Про це повідомили на сторінці ЦНАП у Facebook.

«Собаки вже встигли посидіти у директорському кріслі, видати кілька наказів та обдарувати усіх працівників гарним настроєм», – йдеться у повідомленні.

Традиція брати собаку на роботу зародилася у США у 1999 році — відколи його започаткувала американська організація Pet Sitters International. Акція має на меті заохотити компанії дозволяти працівникам приходити на роботу зі своїм собакою принаймні в одну п'ятницю щороку.

«Ми закликаємо українців брати собак на роботу не задля розваги. Фактично, домашній улюбленець – це тварина, яка постійно сидить сама вдома. А ми прагнемо показати компаньйона, який може завжди бути поруч», – розповідають організатори акції.

Ініціатори флешмобу вважають, що це також сприятиме тому, аби люди частіше брали тварин із притулків додому.

В Україні акцію започаткували у 2013 році та проводять щороку. У 2018 році участь в акції «Візьми собаку на роботу» взяли 475 собак у 53 містах.

У луцький ЦНАП взяли на роботу собак. ФОТО
У луцький ЦНАП взяли на роботу собак. ФОТО
У луцький ЦНАП взяли на роботу собак. ФОТО
У луцький ЦНАП взяли на роботу собак. ФОТО

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Теги: собака, Луцьк, ЦНАП
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