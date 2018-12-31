У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
Сьогодні, 09:35
У Луцьку патрульні наздогнали п'яного водія, який порушив правила та почав втікати.
Інцидент трапився близько 3 години ночі 21 червня, – пишуть Волинські Новини.
Так, вночі патрульні помітили, як на проспекті Перемоги авто проїхало на червоний сигнал світлофора. Водій на вимогу патрульних не зупинився та з шаленою швидкістю промчав проспектом Перемоги та Соборності, а потім повернув, втікаючи від поліції, на проспект Відродження та Молоді.
Оскільки переслідували втікача декілька екіпажів патрульних, то п'яний молодик, повертаючи з проспекту Молоді на Соборності, пошкодив авто патрульних, проїхавши між деревом і службовою машиною.
Спіймати втікача вдалося в арці будинку Соборності, 23, де його заблокували патрульними авто.
Водієм-порушником виявився 19-річний житель села Забужжя Любешівського району. Разом із ним в авто були дівчина та товариш.
Як показав драгер, у водія виявили 0,69 проміле алкоголю в крові. Порушник не зміг пред'явити патрульним своє водійське посвідчення, натомість показав чуже, а також плутався в показах. Тож поліцейські затримали його, склали протокол та доставили до відділку поліції.
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Інцидент трапився близько 3 години ночі 21 червня, – пишуть Волинські Новини.
Так, вночі патрульні помітили, як на проспекті Перемоги авто проїхало на червоний сигнал світлофора. Водій на вимогу патрульних не зупинився та з шаленою швидкістю промчав проспектом Перемоги та Соборності, а потім повернув, втікаючи від поліції, на проспект Відродження та Молоді.
Оскільки переслідували втікача декілька екіпажів патрульних, то п'яний молодик, повертаючи з проспекту Молоді на Соборності, пошкодив авто патрульних, проїхавши між деревом і службовою машиною.
Спіймати втікача вдалося в арці будинку Соборності, 23, де його заблокували патрульними авто.
Водієм-порушником виявився 19-річний житель села Забужжя Любешівського району. Разом із ним в авто були дівчина та товариш.
Як показав драгер, у водія виявили 0,69 проміле алкоголю в крові. Порушник не зміг пред'явити патрульним своє водійське посвідчення, натомість показав чуже, а також плутався в показах. Тож поліцейські затримали його, склали протокол та доставили до відділку поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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