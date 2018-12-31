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У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО

У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
У Луцьку патрульні наздогнали п'яного водія, який порушив правила та почав втікати.

Інцидент трапився близько 3 години ночі 21 червня, – пишуть Волинські Новини.

Так, вночі патрульні помітили, як на проспекті Перемоги авто проїхало на червоний сигнал світлофора. Водій на вимогу патрульних не зупинився та з шаленою швидкістю промчав проспектом Перемоги та Соборності, а потім повернув, втікаючи від поліції, на проспект Відродження та Молоді.

Оскільки переслідували втікача декілька екіпажів патрульних, то п'яний молодик, повертаючи з проспекту Молоді на Соборності, пошкодив авто патрульних, проїхавши між деревом і службовою машиною.

Спіймати втікача вдалося в арці будинку Соборності, 23, де його заблокували патрульними авто.

Водієм-порушником виявився 19-річний житель села Забужжя Любешівського району. Разом із ним в авто були дівчина та товариш.

Як показав драгер, у водія виявили 0,69 проміле алкоголю в крові. Порушник не зміг пред'явити патрульним своє водійське посвідчення, натомість показав чуже, а також плутався в показах. Тож поліцейські затримали його, склали протокол та доставили до відділку поліції.

У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО

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Теги: поліція, ДТП, Луцьк, алкоголь, водій
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