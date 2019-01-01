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У Луцьку автівка збила 5-річного хлопчика

У Луцьку автівка збила 5-річного хлопчика
У Луцьку на вулиці Глушець ВАЗ 21099 збив п'ятирічну дитину.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 45-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 5-річну дитину, котра переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізувався.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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