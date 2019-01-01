У Луцьку автівка збила 5-річного хлопчика





Про це повідомили у



За кермом транспортного засобу перебував 45-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 5-річну дитину, котра переходила проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізувався.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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