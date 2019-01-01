У Луцьку автівка збила 5-річного хлопчика
Сьогодні, 09:41
У Луцьку на вулиці Глушець ВАЗ 21099 збив п'ятирічну дитину.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 45-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 5-річну дитину, котра переходила проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізувався.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 45-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 5-річну дитину, котра переходила проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізувався.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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