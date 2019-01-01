Чи безпечно купувати чорниці на луцькому ринку. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Ягоди привозять із різних районів області, але найчастіше – з Маневицького та Ківерцівського. Ціна – однакова.



Чорниці – ягоди корисні: містять багато антиоксидантів та зміцнюють серцево-судинну систему. Але є й перестороги. З-поміж інших дикоросів ця ягода найкраще вбирає радіацію. Тому чорницю на базарі перевіряють фахівці. На Центральному ринку щодня працює лабораторія. Тут спеціальним приладом перевіряють чорниці на вміст цезію.



Вже за дві хвилини прилад показує результат. У цій порції вміст цезію – в нормі. Після цього кожному продавцю дають талон, у якому зазначено, що ягоди – безпечні для вживання. Якщо ж вміст цезію норму перевищує, то про це повідомляють керівництво ринку й продавця змушують піти. Утім, це буває нечасто.



Та у Держпродспоживслужбі застерігають – купувати чорниці на стихійних ринках, де її не перевіряють радіологи, небезпечно. Тому рекомендують при купівлі ягід просити продавця показати експертний документ. Якщо ж документу немає – цими чорницями краще не ласувати.



До слова, найбільш забрудненими радіацією районами на Волині є Маневицький, Камінь-Каширський та Любешівський.



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