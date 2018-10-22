У Луцьку «на гарячому» зловили вантажівку, яка зливала нечистоти на Львівській. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
У Луцьку муніципали зловили вантажівку, яка зливала нечистоти у районі вулиці Львівської.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
На відео видно, що в автомобілі загружені приховані пронумеровані бочки, кустарним методом зроблене зливання.
Внаслідок такого зливу і поширюється сморід на вулицю Львівську, Потебні і частину району ДПЗ.
Нечистоти зливали на території, де волинський автодор зберігає соляні сумуші. Навколо – нестерпний сморід.
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Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
На відео видно, що в автомобілі загружені приховані пронумеровані бочки, кустарним методом зроблене зливання.
Внаслідок такого зливу і поширюється сморід на вулицю Львівську, Потебні і частину району ДПЗ.
Нечистоти зливали на території, де волинський автодор зберігає соляні сумуші. Навколо – нестерпний сморід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
вкатати пару мільйонів за забруднення навколишнього середовища
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