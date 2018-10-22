У Луцьку «на гарячому» зловили вантажівку, яка зливала нечистоти на Львівській. ВІДЕО





Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.



На відео видно, що в автомобілі загружені приховані пронумеровані бочки, кустарним методом зроблене зливання.



Внаслідок такого зливу і поширюється сморід на вулицю Львівську, Потебні і частину району ДПЗ.



Нечистоти зливали на території, де волинський автодор зберігає соляні сумуші. Навколо – нестерпний сморід.





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