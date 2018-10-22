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У Луцьку «на гарячому» зловили вантажівку, яка зливала нечистоти на Львівській. ВІДЕО

У Луцьку «на гарячому» зловили вантажівку, яка зливала нечистоти на Львівській. ВІДЕО
У Луцьку муніципали зловили вантажівку, яка зливала нечистоти у районі вулиці Львівської.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

На відео видно, що в автомобілі загружені приховані пронумеровані бочки, кустарним методом зроблене зливання.

Внаслідок такого зливу і поширюється сморід на вулицю Львівську, Потебні і частину району ДПЗ.

Нечистоти зливали на території, де волинський автодор зберігає соляні сумуші. Навколо – нестерпний сморід.


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Теги: сморід, нечистоти
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Коментарі 1
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