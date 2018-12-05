Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми





Про це йдеться у спільноті «Ozera» у Facebook.



Нагадаємо, не зважаючи на початок відпочинкового сезону, Волинь вже має чим похвалитися.



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Так, упродовж 6 днів запальна латиноамериканська музика лунатиме на берегах Світязю. Танцювальний фестиваль збере учасників зі всієї України. Майстер-класи будуть проводити тренери міжнародного рівня з Куби, Еквадору, Києва та Дніпра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Шацьких озерах 25 червня стартує танцювальний фестиваль «Dance camp».Про це йдеться у спільноті «Ozera» у Facebook.Нагадаємо, не зважаючи на початок відпочинкового сезону, Волинь вже має чим похвалитися. Кількість відпочивальників на Світязі суттєво збільшилась порівняно з попередніми роками. Через такий неочікуваний наплив туристів в місцевих магазинах виник «дефіцит» продуктів.Так, упродовж 6 днів запальна латиноамериканська музика лунатиме на берегах Світязю. Танцювальний фестиваль збере учасників зі всієї України. Майстер-класи будуть проводити тренери міжнародного рівня з Куби, Еквадору, Києва та Дніпра.

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