Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми
Сьогодні, 18:45
На Шацьких озерах 25 червня стартує танцювальний фестиваль «Dance camp».
Про це йдеться у спільноті «Ozera» у Facebook.
Нагадаємо, не зважаючи на початок відпочинкового сезону, Волинь вже має чим похвалитися. Кількість відпочивальників на Світязі суттєво збільшилась порівняно з попередніми роками. Через такий неочікуваний наплив туристів в місцевих магазинах виник «дефіцит» продуктів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Так, упродовж 6 днів запальна латиноамериканська музика лунатиме на берегах Світязю. Танцювальний фестиваль збере учасників зі всієї України. Майстер-класи будуть проводити тренери міжнародного рівня з Куби, Еквадору, Києва та Дніпра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у спільноті «Ozera» у Facebook.
Нагадаємо, не зважаючи на початок відпочинкового сезону, Волинь вже має чим похвалитися. Кількість відпочивальників на Світязі суттєво збільшилась порівняно з попередніми роками. Через такий неочікуваний наплив туристів в місцевих магазинах виник «дефіцит» продуктів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Так, упродовж 6 днів запальна латиноамериканська музика лунатиме на берегах Світязю. Танцювальний фестиваль збере учасників зі всієї України. Майстер-класи будуть проводити тренери міжнародного рівня з Куби, Еквадору, Києва та Дніпра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку немає за що ремонтувати старі ліфти
Сьогодні, 19:01
Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми
Сьогодні, 18:45
У волинському селі може з'явитись ЦНАП
Сьогодні, 18:30
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
Сьогодні, 18:04