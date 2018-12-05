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Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми

Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми
На Шацьких озерах 25 червня стартує танцювальний фестиваль «Dance camp».

Про це йдеться у спільноті «Ozera» у Facebook.

Нагадаємо, не зважаючи на початок відпочинкового сезону, Волинь вже має чим похвалитися. Кількість відпочивальників на Світязі суттєво збільшилась порівняно з попередніми роками. Через такий неочікуваний наплив туристів в місцевих магазинах виник «дефіцит» продуктів.

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Так, упродовж 6 днів запальна латиноамериканська музика лунатиме на берегах Світязю. Танцювальний фестиваль збере учасників зі всієї України. Майстер-класи будуть проводити тренери міжнародного рівня з Куби, Еквадору, Києва та Дніпра.


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Теги: Світязь, фестиваль, музика
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