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На Львівщині у жінку влучила блискавка: потерпіла померла у лікарні

На Львівщині у жінку влучила блискавка: потерпіла померла у лікарні
У Львівській області жінку вразила блискавка, від отриманих травм вона померла.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

Подія трапилася, 19 червня о 19:33 год в селі Малий Дорошів, Жовківського району під час повернення додому з поля була уражена блискавкою місцева мешканка 1994 року народження.

В результаті, потерпіла була госпіталізована у ЛШМД міста Львів, де 20 травня о 07:00 год від отриманих травм померла. Обставини події встановлюються.

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Теги: блискавка, смерть
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