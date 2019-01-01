На Львівщині у жінку влучила блискавка: потерпіла померла у лікарні





Про це повідомляє



Подія трапилася, 19 червня о 19:33 год в селі Малий Дорошів, Жовківського району під час повернення додому з поля була уражена блискавкою місцева мешканка 1994 року народження.



В результаті, потерпіла була госпіталізована у ЛШМД міста Львів, де 20 травня о 07:00 год від отриманих травм померла. Обставини події встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області жінку вразила блискавка, від отриманих травм вона померла.Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.Подія трапилася, 19 червня о 19:33 год в селі Малий Дорошів, Жовківського району під час повернення додому з поля була уражена блискавкою місцева мешканка 1994 року народження.В результаті, потерпіла була госпіталізована у ЛШМД міста Львів, де 20 травня о 07:00 год від отриманих травм померла. Обставини події встановлюються.

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