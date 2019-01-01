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З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів

З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів
У псевдореабілітаційних центрах, в яких провели обшуки у Луцьку та під Луцьком, виявили майже півсотні осіб, яких там незаконно утримували під виглядом лікування алко- та наркозалежності.

Відтак, затримали 4-х учасників злочинної схеми, яким оголосили підозри, - йдеться на сайті Держприкордонслужба України.

Група осіб з числа жителів Волинської, Луганської та Київської областей пов’язані з незаконним позбавленням волі та катуванням осіб, серед яких також перебували іноземні громадяни.

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Встановили, що фігуранти, з метою матеріального збагачення, та можливо незаконного заволодіння майном потерпілих, здійснювали примусове поміщення громадян України та іноземців до 2-х центрів на території Волинської області для проведення фіктивної медичної реабілітації.

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Під час перебування у вказаних закладах особи, які були незаконно позбавлені волі зловмисниками, піддавались фізичному та психологічному тиску, катуванням, їм вводились препарати, ймовірно психотропної дії, що призводять до розладів психіки та подальшої недієздатності.

В результаті, в приміщеннях вказаних закладів виявили речові докази та близько 60 пацієнтів, з яких більше двадцяти вже заявили про їх незаконне позбавлення волі і катування та ідентифіковані, як жертви злочину.


З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів
З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів
З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів
З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів


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Теги: Ренесанс, обшуки, Луцьк, поліція
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Коментарі 1
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Слухайте подивився я це відео і ттрохи тако в шоці... поясніть мені хтось ЩО ЦЕ ЗА ДИБ,,,,ЛІІЗМ ТВОРИВСЯ????? Правоохоронці яки йшли на обшук не знали що там пацієнти/клієнти навіщо без ПОТРЕБИ застосовується надмірна сила ДО ВСІХ БЕЗ РОЗБОРУ???? ТАм що хтось чинив опір???? ТОді де відео цього???? ВИ, ЩО ВЧИЛИСЬ ПО КЕГЕБЕШНИХ КНИЖКАХ ДЕ ПЕРША ДІЯ ПОВИНА БУТИ ЛИЦЕМ В ЗЕМЛЮ ???? ПРАВООХОРОНЦІ ЩО ЦЕ ЗА Х...НЯ?????
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