З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів
Сьогодні, 10:53
У псевдореабілітаційних центрах, в яких провели обшуки у Луцьку та під Луцьком, виявили майже півсотні осіб, яких там незаконно утримували під виглядом лікування алко- та наркозалежності.
Відтак, затримали 4-х учасників злочинної схеми, яким оголосили підозри, - йдеться на сайті Держприкордонслужба України.
Група осіб з числа жителів Волинської, Луганської та Київської областей пов’язані з незаконним позбавленням волі та катуванням осіб, серед яких також перебували іноземні громадяни.
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Встановили, що фігуранти, з метою матеріального збагачення, та можливо незаконного заволодіння майном потерпілих, здійснювали примусове поміщення громадян України та іноземців до 2-х центрів на території Волинської області для проведення фіктивної медичної реабілітації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед пацієнтів, яких утримували у псевдореабілітаційних центрах у Луцьку, – іноземці
Під час перебування у вказаних закладах особи, які були незаконно позбавлені волі зловмисниками, піддавались фізичному та психологічному тиску, катуванням, їм вводились препарати, ймовірно психотропної дії, що призводять до розладів психіки та подальшої недієздатності.
В результаті, в приміщеннях вказаних закладів виявили речові докази та близько 60 пацієнтів, з яких більше двадцяти вже заявили про їх незаконне позбавлення волі і катування та ідентифіковані, як жертви злочину.
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Відтак, затримали 4-х учасників злочинної схеми, яким оголосили підозри, - йдеться на сайті Держприкордонслужба України.
Група осіб з числа жителів Волинської, Луганської та Київської областей пов’язані з незаконним позбавленням волі та катуванням осіб, серед яких також перебували іноземні громадяни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
Встановили, що фігуранти, з метою матеріального збагачення, та можливо незаконного заволодіння майном потерпілих, здійснювали примусове поміщення громадян України та іноземців до 2-х центрів на території Волинської області для проведення фіктивної медичної реабілітації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед пацієнтів, яких утримували у псевдореабілітаційних центрах у Луцьку, – іноземці
Під час перебування у вказаних закладах особи, які були незаконно позбавлені волі зловмисниками, піддавались фізичному та психологічному тиску, катуванням, їм вводились препарати, ймовірно психотропної дії, що призводять до розладів психіки та подальшої недієздатності.
В результаті, в приміщеннях вказаних закладів виявили речові докази та близько 60 пацієнтів, з яких більше двадцяти вже заявили про їх незаконне позбавлення волі і катування та ідентифіковані, як жертви злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Слухайте подивився я це відео і ттрохи тако в шоці... поясніть мені хтось ЩО ЦЕ ЗА ДИБ,,,,ЛІІЗМ ТВОРИВСЯ????? Правоохоронці яки йшли на обшук не знали що там пацієнти/клієнти навіщо без ПОТРЕБИ застосовується надмірна сила ДО ВСІХ БЕЗ РОЗБОРУ???? ТАм що хтось чинив опір???? ТОді де відео цього???? ВИ, ЩО ВЧИЛИСЬ ПО КЕГЕБЕШНИХ КНИЖКАХ ДЕ ПЕРША ДІЯ ПОВИНА БУТИ ЛИЦЕМ В ЗЕМЛЮ ???? ПРАВООХОРОНЦІ ЩО ЦЕ ЗА Х...НЯ?????
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З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів
Сьогодні, 10:53