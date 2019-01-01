З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів

У псевдореабілітаційних центрах, в яких провели обшуки у Луцьку та під Луцьком, виявили майже півсотні осіб, яких там незаконно утримували під виглядом лікування алко- та наркозалежності.Відтак, затримали 4-х учасників злочинної схеми, яким оголосили підозри, - йдеться на сайті Держприкордонслужба України.Група осіб з числа жителів Волинської, Луганської та Київської областей пов’язані з незаконним позбавленням волі та катуванням осіб, серед яких також перебували іноземні громадяни.Встановили, що фігуранти, з метою матеріального збагачення, та можливо незаконного заволодіння майном потерпілих, здійснювали примусове поміщення громадян України та іноземців до 2-х центрів на території Волинської області для проведення фіктивної медичної реабілітації.Під час перебування у вказаних закладах особи, які були незаконно позбавлені волі зловмисниками, піддавались фізичному та психологічному тиску, катуванням, їм вводились препарати, ймовірно психотропної дії, що призводять до розладів психіки та подальшої недієздатності.В результаті, в приміщеннях вказаних закладів виявили речові докази та близько 60 пацієнтів, з яких більше двадцяти вже заявили про їх незаконне позбавлення волі і катування та ідентифіковані, як жертви злочину.