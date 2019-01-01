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Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО

Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
На іподромі у Луцьку увечері 20 червня відгримів концерт гурту «Океан Ельзи». Святослав Вакарчук і команда виконали свої хіти для публіки безкоштовно, адже концерт відбувся в рамках передвиборчого «Туру змін» партії «Голос».

«Мені б не хотілося говорити з вами про неприємні речі, але на жаль ситуація навколо складається так, що ти мусиш щось змінювати», - сказав Вакарчук після привітання з луцькою публікою.

На початку він покликав на сцену команду «Голосу», а також місцевого її представника Віктора Левандовського.

Дійство, яке мало початися в 20:00 нібито як концерт «Океану Ельзи», ще в 21:10 тривало лише як передвиборча агітація. Всі спікери по черзі говорили зі сцени, чому саме їхня команда може змінити Україну, а публіка нудилася і вимагала пісень.

Зрештою, приблизно о 21:30, коли грозові хмари все швидше стали насуватися на іподром, зі сцени залунала музика.

«Це той самий Слава. Знаєте, слава буває різною, але Слава завжди той самий», - сказав Вакарчук, вийшовши на сцену вже в амплуа відомого співака.

Пообіцявши "крутий рок-н-рольний концерт без політики", Вакарчук таки вдосталь потішив фанів відомими хітами, а ще виконав нову пісню «Човен».

Дехто з відвідувачів концерту, яких на іподромі були тисячі, між собою називав безкоштовний концерт Вакарчука передвиборчою «гречкою», дехто казав, що тепер сприймає його музику вже не так, як раніше. Утім, кожну з пісень Вакарчука підспівували цілим іподромом.

Завершувалося ж дійство оплесками і дощем.

Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО
Казали «гречка», але підспівували: як у Луцьку минув безкоштовний концерт «Океану Ельзи». ФОТО

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Теги: Голос, Океан Ельзи, Святослав Вакарчук, концерт
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Коментарі 1
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