На Волині прогнозують град, грози та шквали





Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, вдень 21 червня із збереженням до кінця доби по області та Луцьку очікуються грози, місцями по області подекуди град, місцями значний дощ, пiд час грози мiсцями шквали 15-20 м/с (рівень небезпечності І, жовтий).



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 21 червня – літнє сонцестояння: що не можна робити в цей день

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку та Волинській області очікується різке погіршення погоди.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, вдень 21 червня із збереженням до кінця доби по області та Луцьку очікуються грози, місцями по області подекуди град, місцями значний дощ, пiд час грози мiсцями шквали 15-20 м/с (рівень небезпечності І, жовтий).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію