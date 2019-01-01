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На Волині прогнозують град, грози та шквали

На Волині прогнозують град, грози та шквали
У Луцьку та Волинській області очікується різке погіршення погоди.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, вдень 21 червня із збереженням до кінця доби по області та Луцьку очікуються грози, місцями по області подекуди град, місцями значний дощ, пiд час грози мiсцями шквали 15-20 м/с (рівень небезпечності І, жовтий).

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Теги: погода, Волинь, прогноз
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