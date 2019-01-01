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Сезон ягід на Волині: лікар розповіла про користь і небезпеку смаколиків

Сезон ягід на Волині: лікар розповіла про користь і небезпеку смаколиків
Волинський гастроентеролог Зоя Варенья розповіла, чим корисні ягоди.

Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у facebook.

"Людям, що мають проблеми із травленням не рекомендується вишня, тому що у ній багато кислоти. А от черешню - можна. Персики і нектаринки краще, ніж абрикоси - у абрикосах багато кислоти і жосткої клітковини, а це при проблемах із травленням може погіршити ситуацію", - зазначила лікар.

Лікар радить обережно споживати виногорад, краще їсти родзинки.

Дуже корисні всім лісові ягоди - чорниця, суниця.

"Головне, відчуття міри - не варто за один раз з'їдати місячну норму. Також завжди найкращий фрукт - сезонний. Серед різноманіття літніх смаків обирайте те, що дозріло у наших широтах і будьте здорові", - резюмувала гастроентеролог.

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