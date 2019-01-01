Сезон ягід на Волині: лікар розповіла про користь і небезпеку смаколиків

Волинський гастроентерологрозповіла, чим корисні ягоди.Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у facebook."Людям, що мають проблеми із травленням не рекомендується вишня, тому що у ній багато кислоти. А от черешню - можна. Персики і нектаринки краще, ніж абрикоси - у абрикосах багато кислоти і жосткої клітковини, а це при проблемах із травленням може погіршити ситуацію", - зазначила лікар.Лікар радить обережно споживати виногорад, краще їсти родзинки.Дуже корисні всім лісові ягоди - чорниця, суниця."Головне, відчуття міри - не варто за один раз з'їдати місячну норму. Також завжди найкращий фрукт - сезонний. Серед різноманіття літніх смаків обирайте те, що дозріло у наших широтах і будьте здорові", - резюмувала гастроентеролог.