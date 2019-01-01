У Луцьку чоловік після ремонту в будинку вивернув будівельне сміття серед міста





Про це



Власник однієї з квартир вказаного будинку після проведення ремонту свого помешкання не забрав будівельне сміття, старі віконні рами, двері та інший непотреб.



На порушника склали адміністративний протокол за ст.152 КУпАП та п.п.2.5.5.1.1. Правил благоустрою міста Луцька та роз’яснили порядок поводження з твердими побутовими відходами.



Власник квартири пообіцяв в найкоротші терміни прибрати засмічення та відновити пошкоджений благоустрій.



Департамент муніципальної варти нагадує мешканцям міста, що позбутися від твердих побутових відходів, в тому числі і будівельного сміття можна, уклавши договір зі спеціалізованими організаціями або самостійно вивезти сміття на сміттєзвалище у

село Брище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 21 червня інспектори відділу "Група швидкого реагування" департаменту муніципальної варти виявили ще одного порушника правил благоустрою на вул. Рівненська, 1а в ході реагування на звернення від небайдужих лучан.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.Власник однієї з квартир вказаного будинку після проведення ремонту свого помешкання не забрав будівельне сміття, старі віконні рами, двері та інший непотреб.На порушника склали адміністративний протокол за ст.152 КУпАП та п.п.2.5.5.1.1. Правил благоустрою міста Луцька та роз’яснили порядок поводження з твердими побутовими відходами.Власник квартири пообіцяв в найкоротші терміни прибрати засмічення та відновити пошкоджений благоустрій.Департамент муніципальної варти нагадує мешканцям міста, що позбутися від твердих побутових відходів, в тому числі і будівельного сміття можна, уклавши договір зі спеціалізованими організаціями або самостійно вивезти сміття на сміттєзвалище усело Брище.

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