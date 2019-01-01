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У Луцьку чиновники відхрещуються від утримування поштових скриньок. ВІДЕО

У Луцьку чиновники відхрещуються від утримування поштових скриньок. ВІДЕО
Волонтер Руслан Теліпський став свідком, як у під’їзді багатоквартирного будинку невідома жінка відкрила поштові скриньки мешканців та розкладала кореспонденцію. На усі запитання, каже чоловік, вона відповідала грубістю.

Згодом виявилося, жінка – кур’єрка місцевого видання. У редакції газети кажуть, усі працівники мають посвідчення, чому жінка ввічливо не представилася – не розуміють - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Адвокат Олег Лягутко зауважує, що проблема не лише в манері спілкування. Відкривати скриньки у багатоповерхівках будь-хто не може.

А от з’ясувати, хто ж має право і хто відповідає за скриньки в багатоквартирних будинках виявилося непросто.

Укрпошта теж не береться відповідати за поштові скриньки.

Допоки чиновники з’ясовують, хто ж таки має відповідати за поштові скриньки, людям доводиться опікуватись ними самотужки.


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Теги: поштові скриньки, проблема
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