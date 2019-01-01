Головний патрульний Волині звернувся до потенційних поліцейських

Андрій Крутень звернувся до лучан, аби заохотити їх вступити до лав поліції.



Про це він розповів в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, – пише



4 липня Україна святкуватиме День Національної поліції. Цього дня 2015 року присягнули перші патрульні у Києві і стартувала поліцейська реформа. Нові поліцейські стали популярними серед населення. Вони штрафували «мажорів» на дорогих авто, без страху евакуювали неправильно припарковані позашляховики з віп-номерами, відмовлялися від хабарів, рятували тварин і людей.



«Хотів би звернутися до всіх свідомих громадян, тих, які, у першу чергу, досягнули 20-річного віку. Якщо ви вважаєте, що ваші життєві свідомі навички можуть стати у пригоді патрульній поліції, ми чекаємо вас у нашій сім’ї однодумців. Безумовно, для того, щоб стати професіоналами, ви пройдете серйозний, класний і ефективний курс, який триватиме 6 місяців.



Це дозволить вам стати професіоналами. Дозволить стати, підкреслюю, частиною нашої великої сім’ї», – наголосив Андрій Крутень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління патрульної поліції у Волинській областізвернувся до лучан, аби заохотити їх вступити до лав поліції.Про це він розповів в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, – пише Конкурент 4 липня Україна святкуватиме День Національної поліції. Цього дня 2015 року присягнули перші патрульні у Києві і стартувала поліцейська реформа. Нові поліцейські стали популярними серед населення. Вони штрафували «мажорів» на дорогих авто, без страху евакуювали неправильно припарковані позашляховики з віп-номерами, відмовлялися від хабарів, рятували тварин і людей.«Хотів би звернутися до всіх свідомих громадян, тих, які, у першу чергу, досягнули 20-річного віку. Якщо ви вважаєте, що ваші життєві свідомі навички можуть стати у пригоді патрульній поліції, ми чекаємо вас у нашій сім’ї однодумців. Безумовно, для того, щоб стати професіоналами, ви пройдете серйозний, класний і ефективний курс, який триватиме 6 місяців.Це дозволить вам стати професіоналами. Дозволить стати, підкреслюю, частиною нашої великої сім’ї», – наголосив Андрій Крутень.

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