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Головний патрульний Волині звернувся до потенційних поліцейських

Головний патрульний Волині звернувся до потенційних поліцейських
Начальник управління патрульної поліції у Волинській області Андрій Крутень звернувся до лучан, аби заохотити їх вступити до лав поліції.

Про це він розповів в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, – пише Конкурент.

4 липня Україна святкуватиме День Національної поліції. Цього дня 2015 року присягнули перші патрульні у Києві і стартувала поліцейська реформа. Нові поліцейські стали популярними серед населення. Вони штрафували «мажорів» на дорогих авто, без страху евакуювали неправильно припарковані позашляховики з віп-номерами, відмовлялися від хабарів, рятували тварин і людей.

«Хотів би звернутися до всіх свідомих громадян, тих, які, у першу чергу, досягнули 20-річного віку. Якщо ви вважаєте, що ваші життєві свідомі навички можуть стати у пригоді патрульній поліції, ми чекаємо вас у нашій сім’ї однодумців. Безумовно, для того, щоб стати професіоналами, ви пройдете серйозний, класний і ефективний курс, який триватиме 6 місяців.

Це дозволить вам стати професіоналами. Дозволить стати, підкреслюю, частиною нашої великої сім’ї», – наголосив Андрій Крутень.


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Теги: поліція, Андрій Крутень
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