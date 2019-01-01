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У селі на Волині люди декілька днів сидітимуть без газу

У селі на Волині люди декілька днів сидітимуть без газу
У селі Дорогиничі Локачинського району спеціалісти АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газових мережах.

У зв’язку з цим із 24 червн 09:00 до 26 червня 15:00 години тимчасово припинять газопостачання на населений пункт, – повідомляє Адміністрація Володимир-Волинського відділення АТ «Волиньгаз», передає Район.Локачі.

Повідомляють, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірку щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.

Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

Спеціалісти АТ «Волиньгаз» просять місцевих жителів перекрити крани перед газовими приладами, виходячи з помешкання, також дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Відомо, відновлення газопостачання 136 споживачам газу відбудеться 26 червня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.


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Теги: Волинська область, газ, Локачинщина
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