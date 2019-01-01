У селі на Волині люди декілька днів сидітимуть без газу





У зв’язку з цим із 24 червн 09:00 до 26 червня 15:00 години тимчасово припинять газопостачання на населений пункт, – повідомляє



Повідомляють, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірку щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.



Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.



Спеціалісти АТ «Волиньгаз» просять місцевих жителів перекрити крани перед газовими приладами, виходячи з помешкання, також дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.



Відомо, відновлення газопостачання 136 споживачам газу відбудеться 26 червня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дорогиничі Локачинського району спеціалісти АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газових мережах.У зв’язку з цим із 24 червн 09:00 до 26 червня 15:00 години тимчасово припинять газопостачання на населений пункт, – повідомляє Адміністрація Володимир-Волинського відділення АТ «Волиньгаз», передає Район.Локачі Повідомляють, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірку щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.Спеціалісти АТ «Волиньгаз» просять місцевих жителів перекрити крани перед газовими приладами, виходячи з помешкання, також дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.Відомо, відновлення газопостачання 136 споживачам газу відбудеться 26 червня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію