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Головний патрульний Волині розповів, чому у Луцьку необхідний ситуаційний центр

Головний патрульний Волині розповів, чому у Луцьку необхідний ситуаційний центр
У програмі профілактики правопорушень на Волині передбачено створення до 2020 року Ситуаційного центру поліції. З власної кишені на ці потреби 500 тисяч гривень благодійної допомоги надав луцький депутат Андрій Покровський.

Як створення цього центру допоможе в роботі поліцейським та як місцева влада може покращити умови роботи патрульної поліції, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд» на 12 каналі розповів начальник управління патрульної поліції у Волинській області Андрій Крутень, – пише Конкурент.

Патрульний зазначив, що якщо будуть виконані усі пункти, які покладені в основу майбутньої програми, це дасть можливість патрульним набагато швидше і якісніше виконувати службові обов’язки.

Андрій Крутень розповів, що відділ безпеки дорожнього руху проводить певний аналіз аварійності на дорогах. Тому відповідне відеоспостереження потрібно встановлювати у місцях, де будуть масово скупчуватися громадяни, на всіх виїздах, найбільш «резонансних» перехрестях і так далі. До прикладу, одні камери можуть працювати в одному полі розпізнавання знаків, інші – для розпізнавання облич. Для того, щоб правильно їх розташувати, управління патрульної поліції Волинської області готове до співпраці.

На запитання ведучої програми Галини Падалко, чи потрібна підтримка місцевої влади, Андрій Крутень відповів, що це питання взагалі не повинне обговорюватися.

«Бити спільним ключем, бити спільним кулаком по всім цим питанням, які у нас виникають, – тільки тоді буде ефективний результат. Я не можу говорити, що нам ніхто не потрібен, що ми знаємо свою роботу, що ми будемо працювати, – ні. Насправді це – взаємопов’язаний процес.

Місцева влада, яка хоче, щоб на теренах міста, області було безпечніше, – в тісній співпраці з правоохоронними органами. І якщо правоохоронні органи хочуть, щоб було безпечніше, – вони також в тісній співпраці з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування», - сказав начальник управління патрульної поліції.

Головний патрульний Волині розповів, чому у Луцьку необхідний ситуаційний центр
Головний патрульний Волині розповів, чому у Луцьку необхідний ситуаційний центр



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Теги: поліція, Андрій Крутень
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