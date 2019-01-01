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«Хай отримає по заслузі»: матір убивці 11-річної Дарини Лук'яненко відмовилася від сина. ВІДЕО

«Хай отримає по заслузі»: матір убивці 11-річної Дарини Лук'яненко відмовилася від сина. ВІДЕО
Мати 22-річного Миколи Тарасова, який зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області, висловила впевненість, що це зробив саме він, і відмовилася від сина.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Жінка заявила, що не захищатиме свою дитину.

"Він дійсно зізнався, це він зробив. Дуже багато речових доказів. Не могли на нього тиснути і підставити. Я боялася, що десь на території знайдемо якісь речі, які належать Дарині, але коли дійсно дитину знайшли й багато доказів. Це він зробив! Я відмовилася від нього, у мене немає сина, не хочу знати такого сина", – поділилася мати Тарасова.

Зазначається, що коли Микола скоїв злочин, вдома, крім нього, нікого не було. Сім'я поїхала в Одесу, а сина попросили розвантажити товар на базарі. Там він і вистежив дитину сусідів, згодом же затягнув у двір і намагався зґвалтувати, а потім зарізав.

Водночас місцеві жителі не вірять, що родичі підозрюваного могли не знати про злочин. Базарний контейнер сім'ї обписали червоною фарбою. А в день, коли тіло Даші знайшли у дворі Тарасових, односельці ледь не вчинили самосуд, у зв'язку з чим поліція порадила сім'ї виїхати з Іванівки.

"Я піду на поліграф, відповім на всі питання. Він бачив, що я з тиском 190 на 115 пурпурно-червона бігаю, шукаю дитину, і він бігає поряд, і ні слова мені не сказав. А як людям тепер пояснити, що я насправді про це не знала", – зазначила жінка.


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Теги: вбивство, Дарина Лук`яненко, смерть, Одещина, розшук
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