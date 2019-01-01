У Луцьку просять гроші на заміну електромереж для тролейбусів
Сьогодні, 12:39
У Луцьку планують замінити 4 кілометри застарілих електропроводів для проїзду тролейбусів.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц розповів, що у місті просять внести зміни в програму підтримки електротранспорту.
«У місті є 19 кілометрів зношеного електропроводу. Ми просимо 1,2 мільйони на 4 кілометри мереж і необхідних запчастин», - повідомив він.
Зокрема, замінити електромережі частинами планують на проспекті Волі, кільці біля «Променя», вулиці Львівській.
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Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц розповів, що у місті просять внести зміни в програму підтримки електротранспорту.
«У місті є 19 кілометрів зношеного електропроводу. Ми просимо 1,2 мільйони на 4 кілометри мереж і необхідних запчастин», - повідомив він.
Зокрема, замінити електромережі частинами планують на проспекті Волі, кільці біля «Променя», вулиці Львівській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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