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У Луцьку просять гроші на заміну електромереж для тролейбусів

У Луцьку просять гроші на заміну електромереж для тролейбусів
У Луцьку планують замінити 4 кілометри застарілих електропроводів для проїзду тролейбусів.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц розповів, що у місті просять внести зміни в програму підтримки електротранспорту.

«У місті є 19 кілометрів зношеного електропроводу. Ми просимо 1,2 мільйони на 4 кілометри мереж і необхідних запчастин», - повідомив він.

Зокрема, замінити електромережі частинами планують на проспекті Волі, кільці біля «Променя», вулиці Львівській.

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Теги: тролейбуси
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